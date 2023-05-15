觀察者網15日報導，日前，大陸廣東省人社廳發布《關於推行「媽媽崗」就業模式促進婦女就業的實施意見（徵求意見稿）》（下稱徵求意見稿），提出在全省廣泛開發「媽媽崗」，用於吸納對12周歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業，拓展婦女就業空間。

徵求意見稿指出，「媽媽崗」是落實國家積極生育政策，滿足婦女就業、滿足企業等用人單位用工需求，由政府鼓勵引導、企業等用工主體開發設置，主要用於吸納法定勞動年齡內對12周歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業，工作時間、管理模式相對靈活、方便兼顧工作和育兒的就業崗位。

徵求意見稿表示，企業、個體經濟組織、民辦非企業單位等組織可以按規定開發設置「媽媽崗」，鼓勵用人單位拿出部分專業技術和管理崗位用於「媽媽崗」設置，鼓勵規上限上企業設立「媽媽崗」。鼓勵用人單位設立「媽媽崗」車間、「媽媽崗」生產線等，張貼「媽媽崗」明顯標識，將「媽媽崗」進行集中統一服務管理，形成規模效應。不得開發從事繁重勞動、有毒有害等不適合育兒婦女就業的崗位作為「媽媽崗」。鼓勵用人單位建立「婦女之家」，為員工提供福利性嬰幼兒照護服務，將「媽媽崗」打造成暖心「媽媽港」。

此外，廣東還將加強「媽媽崗」就業服務，收集發佈「媽媽崗」招聘資訊，編制規範運行的零工市場「電子地圖」，支持開展「媽媽崗」技能培訓，提升育兒婦女就業技能。