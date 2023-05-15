到了魯西歷史文化名城聊城，你一定要特別前往「傅斯年陳列館」，這裏是民國才子、前臺大校長傅斯年生平陳列館，國民黨前主席連戰也曾經到此，並留下題字「一代學人」以示景仰。

聊城傅斯年陳列館為山東省文物保護單位，是一座二層樓閣，門前有一尊高大的傅斯年塑像，原本是傅氏祠堂，始建於清代原是傅氏同族人紀念祖先的地方，1993年聊城市政府決定成立「傅斯年陳列館」，比較客觀簡要地展示了傅斯年作為近代史上著名的史學家、教育家的學人風采和光芒四射的人格魅力，及其生平。傅斯年學貫中西，博古通今，對歷史學、考古學、語言學、教育學等造詣精深，被譽為學術界的通才。1919年畢業於北大中文系，年底公費赴英國留學，曾在倫敦大學學習歷史、數學和實驗心理學，後又去德國柏林大學學習哲學和歷史。留學歸國後曾任中山大學教授、中文及歷史系主任，代理文學院院長、中央研究院歷史語言研究所所長，代理北京大學校長及擔任臺大校長。陳列館主要展示傅斯年一生中留下的近千幅圖片，和生前生活用品及大量具有重要歷史價值的書籍、史料、筆記、信劄、證件、文物等。

登光嶽樓遠眺，平川沃野，鬱鬱蔥蔥，景色甚佳！（圖／旺北金津攝）

而到了聊城，你一定也不能錯過東昌湖古城著名的光嶽樓，東昌湖從北、西、南三面環繞古城，形成北方少有的「城中有湖、湖中有城」的水城風貌，聊城也因此有「江北水城」之稱。城市因為水而增加了吸引力，聞名中外的京杭大運河穿城而過，給聊城又增添了歷史人文色彩，而湖中古城中心的光嶽樓，可以說是聊城的代表景點和古建築。樓高四層的光嶽樓，由墩臺和主樓兩部分組成，墩臺為磚石砌成的正四樓臺，四層主樓築於墩臺上，整座建築未用一根鐵釘，但是結構扎實，歷經600多年仍保存完好。

登樓遠眺，放眼環顧，平川沃野鬱鬱蔥蔥；俯瞰城區，一湖翡翠千重秀，碧波瀲灩蕩古城。自古而來，眾多帝王將相，文人墨客路過聊城都要登光嶽樓，賞景抒懷，古人將此美景稱之為聊城八大景之一。