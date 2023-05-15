俄羅斯總統普丁的鐵桿盟友、白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）驚傳重病，昨（14）日罕見缺席重要節日活動，俄羅斯議員隨後也證實魯卡申柯病了。事實上一周前在莫斯科舉行的俄羅斯勝利日活動上，魯卡申柯就被拍到一臉疲倦、手纏繃帶的畫面，不過據悉他自認有義務參加，因此拖著病體到莫斯科陪普丁閱兵。
綜合英國廣播公司（BBC）、《金融時報》（Financial Times）、《每日郵報》（Daily Mail）、路透社報導，68歲白俄羅斯總統魯卡申柯昨日罕見缺席一年一度的「國旗、國徽、國歌日」（National Flag, Emblem and Anthem Day）活動，改由白俄總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）代為致詞，引發外界揣測魯卡申科是否生病。
事實上9日俄羅斯「勝利日」（Victory Day）閱兵活動上，魯卡申科就被拍到臉色發白、一臉疲倦、右手掌纏著繃帶的畫面，他也被捕捉與普丁及隨扈交談，疑似希望有交通工具代步，完成全長不到1／4英里（約0.4公里）的閱兵遊行。
當天魯卡申科可說是快閃莫斯科，閱兵活動結束後，他未留下與普丁共進午餐，隨即返回白俄首都明斯克（Minsk）出席白俄自己的勝利日活動，那是他最後一次出席公開活動。
白俄媒體歐洲電台「Euroradio」及其他白俄獨立媒體報導，魯卡申科13日晚間前往明斯克郊區一間醫院就醫。
針對魯卡申科的重病傳聞，他的辦公室拒絕回應。不過俄羅斯網路媒體Podyom引述俄國國會「國家院」（State Duma，下議院）資深議員札圖林（Konstantin Zatulin），證實魯卡申科「只是病了，可能需要休息」。
「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）指出，札圖林表示他知道魯卡申科生了什麼病，但他不願多說，只強調不是新冠肺炎。他說即便魯卡申科知道自己病了，他仍認為自己「有義務到莫斯科」，以及出席同天晚上在明斯克舉行的勝利日活動。
目前仍不清楚魯卡申科是否真的重病，又或者得了什麼病，有傳聞稱他準備接受手術，另有謠言指他準備接受心臟繞道手術，也有消息稱，他再不進行背部手術就會癱瘓，甚至有媒體稱，他有非常嚴重的內分泌系統及心臟疾病。
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