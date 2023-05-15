俄羅斯總統普丁的鐵桿盟友、白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）驚傳重病，昨（14）日罕見缺席重要節日活動，俄羅斯議員隨後也證實魯卡申柯病了。事實上一周前在莫斯科舉行的俄羅斯勝利日活動上，魯卡申柯就被拍到一臉疲倦、手纏繃帶的畫面，不過據悉他自認有義務參加，因此拖著病體到莫斯科陪普丁閱兵。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）未出席白俄「國旗、國徽、國歌日」慶祝活動，引發生病傳聞。

綜合英國廣播公司（BBC）、《金融時報》（Financial Times）、《每日郵報》（Daily Mail）、路透社報導，68歲白俄羅斯總統魯卡申柯昨日罕見缺席一年一度的「國旗、國徽、國歌日」（National Flag, Emblem and Anthem Day）活動，改由白俄總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）代為致詞，引發外界揣測魯卡申科是否生病。

事實上9日俄羅斯「勝利日」（Victory Day）閱兵活動上，魯卡申科就被拍到臉色發白、一臉疲倦、右手掌纏著繃帶的畫面，他也被捕捉與普丁及隨扈交談，疑似希望有交通工具代步，完成全長不到1／4英里（約0.4公里）的閱兵遊行。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）驚傳重病，9日出席莫斯科勝利日活動時，被拍到一臉倦容，右手掌纏著繃帶。（圖／美聯社）

🔰🏛🇧🇾 NEW: The President of Belarus Alexander Lukashenko does not appear in public for the fifth day, there are rumors on the Internet about his serious illness.



Belarus celebrates the day of the flag, coat of arms and anthem, a celebration was held in Minsk, which Lukashenko… pic.twitter.com/SDwFwQJOpx — 11☆11 (@FREEDOMWWGIWGA) May 14, 2023

當天魯卡申科可說是快閃莫斯科，閱兵活動結束後，他未留下與普丁共進午餐，隨即返回白俄首都明斯克（Minsk）出席白俄自己的勝利日活動，那是他最後一次出席公開活動。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）9日接連參加完莫斯科、明斯克的勝利日活動後神隱至今。

白俄媒體歐洲電台「Euroradio」及其他白俄獨立媒體報導，魯卡申科13日晚間前往明斯克郊區一間醫院就醫。

針對魯卡申科的重病傳聞，他的辦公室拒絕回應。不過俄羅斯網路媒體Podyom引述俄國國會「國家院」（State Duma，下議院）資深議員札圖林（Konstantin Zatulin），證實魯卡申科「只是病了，可能需要休息」。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）指出，札圖林表示他知道魯卡申科生了什麼病，但他不願多說，只強調不是新冠肺炎。他說即便魯卡申科知道自己病了，他仍認為自己「有義務到莫斯科」，以及出席同天晚上在明斯克舉行的勝利日活動。

目前仍不清楚魯卡申科是否真的重病，又或者得了什麼病，有傳聞稱他準備接受手術，另有謠言指他準備接受心臟繞道手術，也有消息稱，他再不進行背部手術就會癱瘓，甚至有媒體稱，他有非常嚴重的內分泌系統及心臟疾病。