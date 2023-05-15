據了解，此輪參與投資的博世創投與博原資本，均為全球整車電子電氣架構（EEA）龍頭企業博世集團旗下基金。博世集團為Autosar標準的主要支持與發起者，是全球最大汽車Tier1系統集成商，在汽車產業供應鏈有不可替代的影響力與領導地位。

隨著汽車智慧化發展、使用的感測器倍增，海量資料使資料傳輸、調度、管理難度同步成長。隨著智慧駕駛場域控制發展趨勢，汽車中介軟體將成為智慧化發展的剛需基礎軟體，中長期市場規模估達數百億美元。

2018年成立的AutoCore.ai以基於自主開發的Autocore.OS軟體平台，為合作客戶提供基於整車SOA架構的中介軟體產品、基礎軟體產品及演算法軟體與應用軟體授權服務，建立完整統一的車載資訊連結平台。

AutoCore.ai成立以來已和北美、歐洲、日本、中國大陸、台灣等概括晶片、Tier1、OEM各領域領導廠商建立深度合作，並完成與核心產品相關的多個專案。2020年10月成為MIH開放平台首批加盟會員，2021年3月再獲鴻海及高瓴創投聯合領投Pre-A輪投資。

鴻海對此說明，作為AutoCore最大外部投資人及合作夥伴，雙方已在全球各地有多項量產專案進行。合作範圍包括整車EEA、系統軟體平台到多晶片解決方案，在優化整車TTC過程，加速產品TTM周期及大幅降低重複性技術研發投入方面，已取得顯著成效。