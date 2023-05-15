在高雄內門每年宋江陣陣頭活動時，總是吸引許多人前往觀賞，「2023臺港澳媒體山東行」臺港澳記者採訪團，就特別走進山東省鄆城宋江武術學校，一起探尋「宋江陣」背後的傳奇故事。

在鄆城宋江武術學校的水滸好漢城忠義廣場，來自宋江武校學校的78名師生為記者一行再現了神秘的「宋江陣」。

先是拜旗，緊接著，「宋江」「盧俊義」各持丈二的大旗，帶領隊員們按梁山英雄排座順序分成兩隊人馬出城呐喊，開始跑陣，隨之變化成蜈蚣、龍卷水、八卦、長蛇、白鶴、七星等陣勢，讓人目不暇接。尤以八卦陣最為精彩，隨著鼓點節奏，動作敏捷，喊聲震天，氣勢驚人……，表演相當精采，在場觀眾掌聲雷動。

據介紹，宋江陣起源於鄆城，在臺灣各地均有傳承，自古以來宋江陣在表演時演出者所喊出的「號子」均為鄆城話，2019年宋江武校曾赴臺進行宋江陣交流。

關於宋江陣的來源，當地流行較多的說法是，北宋年間，宋江等人在梁山聚義後，為抵抗朝廷的鎮壓，發明了宋江陣。憑藉宋江陣，梁山義軍一次次擊退官兵的圍剿，聲勢震驚四方。

景區中，北方傳統四合院和浙派、徽派的古代建築薈萃!（圖／旺北金津攝）

走進景區中，北方傳統四合院和浙派、徽派的古代建築薈萃，宋江武館、九天玄女廟、鄆城酒樓、及時雨茶樓、孫二娘客棧、古箏坊、大刀館、忠義廟、烏龍院、寅賓館、明倫堂、明清戲樓等十幾個景點再現，仿佛真的回到水滸英雄好漢雲集的畫面。 宋江武校校長樊慶斌向記者介紹說，鄆城是大陸武術之鄉、好漢之鄉。2004年宋江武校立足水滸文化優勢開始興建水滸好漢城，是一處集鄆城縣衙、晁家莊等原汁原味的古代建築群和宋江武校的武術教學與交流，以及狗娃藝術團的武術舞蹈、水滸情景劇表演於一體的綜合性人文景觀。