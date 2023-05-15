中福國際（1435）自去年八月經營權遭市場派變天後，一年內股票兩度遭主管機關停止買賣，今年四月甚至面臨下市危機，引發小股東恐慌。中福預計於今(15日)下午召開記者會，介紹新經營團隊，並說明公司現況與未來營運規劃，但新團隊卻先預告，前經營團隊控制之福興拒不交出年度合法合規財報，導致中福國際短暫恢復交易後，再度遭主管機關公告⾃ 112 年 4 ⽉ 10 ⽇起暫停交易。股東質疑，新團隊的目的為了中壢廠土地利益，將公司搞爛到下市，好規避主管機關監管。

一名有律師背景的金姓股東痛批，中福新任董事長陳建、總經理陸榮木等人上任之後無心經營，卻把心力放在無關乎本業經營的轉投資公司財報上，甚至刻意要降低公司價值。他質疑，陳建、陸榮木等人的目的是要把公司搞爛到下市，好規避主管機關監管，處分中福位於中壢廠區之兩萬多坪土地，以獲取個人龐大利益。該股東表示，陳、陸二人的作為嚴重侵犯股東權益，懇求主管機關儘速介入調查。

該股東表示，當初市場派要踢下公司派取得經營權時，主打的口號就是原團隊經營不善，獨董高榮志還多次在媒體上指控中福公司治理有問題，要捍衛股東權益；沒想到入主後更加離譜，營收甚至逐月減少。

股東提出新舊兩任經營者成績單，確實出現許多嚴重悖離常理的現象。從財務面看，接任前，公司帳上資金尚有5.5 億元，但接任後竟馬上就連兩季虧損，全年稅後淨損高達3 億元；在會計查核上，中福成立五十年來從未有過任何問題，同樣連兩季出具保留意見，2022 年Q4 簽證會計師甚至「無法表示意見」。

據了解，福興均在法定時間內提供合法自結財報予中福，但中福竟以此為由將對於福興的投資列為投資虧損，更讓簽證會計師因此出具「無法表示意見」的查核報告，再次導致中福公司遭主管機關停止買賣、二度瀕臨下市危機，金姓股東認為，這就是市場派企圖把公司搞下市的鐵證。

熟稔商事法的金姓股東指出，像福興這樣的非公開發行公司根本不需要在三月底前出具會計師查核報告，且福興非中福子公司，即便中福沒有在三月底前取得福興所出具之會計師查核報告，會計師也完全沒有必要提交「無法表示意見」之查核報告。「這種明顯的操作手法很難不令人質疑，陳建等人讓公司再度被停止買賣的居心何在？若是被停止買賣滿六個月，中福又要再度面臨下市危機，最後的得利者會是誰？」。

尤有甚者，當初市場派宣稱公司派經營不善，其中一個指控就是「未充分活化土地資產」；然陳建、陸榮木上任後不僅毫無作為，更在無正當理由下片面取消原本黃立中任內簽署、每月能帶來500 萬租金收益的土地租約，導致中福失去租金收益不說，還可能面臨鉅額求償官司。

面對種種不合理的營運決策，讓原本期待有新氣象的小股東們既錯愕又憤怒。包括金姓股東在內的小股東們沉痛呼籲主管機關，「中福一旦下市，握有公司土地資產的掌權者依然可以獲取龐大利益，但股票價值歸零，主管機關真的只能任其惡意下市、不管股民們的死活嗎？能不能好歹認真聽一下我們的聲音，好好介入調查。」