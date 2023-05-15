台積電前共同營運長蔣尚義從台積電退休後，便前往中國半導體業發展，2進2出中芯，於2021年11月11日辭去中芯副董兼執行董事職務。曾被封為護國神山的研發大腦，人稱「蔣爸」的他受訪時透露跟張忠謀共事18年，向半導體教父學到的幾件事，包括曾被說「沒志氣」，在業界不要只想當老二。

蔣尚義接受商業周刊採訪時表示，他向張忠謀學到的第一課，是要放大眼界和格局。他第一次見到張忠謀是1997年，剛來報到就跟張忠謀說「我們就當老二好了」，因為當時台積電的技術比人家落後兩代到三代，差距很大；再者，當老二研發經費可以少很多。

蔣尚義提到，後來張忠謀跟他講一些話，意思是「太沒有出息了，眼光不夠！」張忠謀當時也不是想馬上就要當產業領導者，而是人總要有志氣、要有這個心態。之後台積電研發越來越大，蔣尚義透露自己加入的時候，研發才120個人，離開公司的時候有高達7000多人，是他沒有料到的事情。

蔣尚義還說，在他眼裡，張忠謀是個做事十分仔細的人，台積電在幾次關鍵決策上，都沒有匆促下決定，「張想的比我們長遠得多」。且在深思熟慮後，會果斷做決策，他回憶，1999年台積電第一座美國廠表現非常差，因此公司馬上決定派20個人到美國兩年，去解決該廠問題。

其他例子還包括蔣尚義2009年第一次退休後，受張忠謀之邀再次回到台積電任職，當時蔣提議台積電應該要開始做「先進封裝」，因為封裝已變成技術前進的瓶頸，結果張忠謀的決定十分明快，只花了1個小時就點頭多加400個研發工程師、1億美金的經費的要求，而現在再回去看這個決定是正確的。