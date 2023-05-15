臺北市政府教育局於112年5月12日（星期五）假臺北市大同區日新國民小學辦理「112年度公立高級中等以下學校生成式AI工具應用增能研習」，首場即爆滿！共有250名以上教師及家長一同參與，沒報名成功的教師及家長也別灰心，後續臺北市教育局將推出多場生成式AI親師生系列課程，更將於6月發布「臺北市高級中等以下學校運用生成式AI工具教學與學習指引」，親師生共同迎接AI教育新世代！

本次研習特別邀請國立臺灣科技大學李啟龍博士及台灣內容產權協會江秉承秘書長擔任主講者，李啟龍博士表示，不管是大人或小孩，都需要建立面對大數據、AI與機器人自動化時代的思維，尤其在生成式AI工具（例：ChatGPT）的橫空出世與浪潮下，大家更需要了解它的優勢及使用方式，並培養自己具備戰勝AI的「學習力」、「創新力」、「耐挫力」、「執行力」、「合作力」五大關鍵能力，讓自己成為不可取代的新世代人類。

江秉承秘書長於現場向大家介紹生成式AI工具運作的基礎邏輯、模型及運用，並教導在場教師及家長使用AI工具進行繪圖、影像及文學創作，秘書長也表示，在AI世代的浪潮下，AI工具已經成為當紅的話題，大家更應該開始學習如何運用AI技術來提高自身生產力及效率，並促使每位孩子善加運用學習，成為未來企業所需要的人才。

教育局表示，建議教育現場對於生成式AI工具採取開放態度，辦理此次論壇的目的，即是期待教師可使用它進行創新教學或學習素材製作，家長則可以知道生成式AI如何成為子女的學習助理，並且引導其正確使用態度，避免產生反效果或涉及違反著作權相關法律規範。

未來教育局亦將舉辦多場系列生成式AI師生課程，鼓勵各校親師生踴躍報名參與！並將於6月發布「臺北市高級中等以下學校運用生成式AI工具教學與學習指引」，建立校園因應措施，期建立校園人機學習新模式，幫助學校親師生都能正確並妥善運用生成式AI工具。