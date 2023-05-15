桃園八德永豐路平交道12日下午4點半發生一台垃圾車，警鈴響起卻還想闖越，結果卡到柵欄只好倒退嚕，引發撻伐，桃園市環保局喊冤，說市府垃圾車的車門跟車身都印有「桃園市政府環境清潔稽查大隊」的字樣，闖越平交道並非桃市府的車。八德警方則指出，駕駛最高可開罰9萬元並吊扣駕照1年。

垃圾車想闖平交道還倒退嚕 桃清潔隊說話了

垃圾車想闖平交道還倒退嚕 桃清潔隊說話了

垃圾車想闖平交道還倒退嚕 桃清潔隊說話了

桃園市環保局指出，桃園市府所屬的垃圾車，車門跟車身都印有「桃園市政府環境清潔稽查大隊」的字樣，平時也會督促同仁遵守交通規則。

八德警方則指出，畫面中駕駛行為如查證屬實，將依道路交通管理處罰條例第54條規定開罰，當警鈴已響或柵欄開始放下仍強行闖越，或是在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車，可處1萬5000元到9萬元以下罰款，並吊扣駕照1年。

警方呼籲民眾，在平交道前應停看聽，與前車保持安全距離，如聞平交道警鈴已響、號誌已顯示，應立即停止於停止線後方，不得強行闖越，避免發生重大傷害事故。