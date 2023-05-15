隨著健康意識抬頭，越來越多人知道添加糖對健康的危害，但醫師表示，不只看得到的或吃得到甜味的食物，有些食物吃起來是鹹的，卻充滿糖份，例如燒餅、蔥抓餅、油條、麵包、蘿蔔糕、羹，使得自認不愛吃甜食的人，每天默默吃了很多糖。

家醫科醫師李思賢在其粉專表示，不只甜的東西是糖，許多口感不甜的食物，例如燒餅、蔥抓餅、油條、麵包、蘿蔔糕、羹等鹹食都是糖，「很多自認為不愛吃甜食的人，其實每天都默默地吃了很多糖。」

衛福部國健署建議，每人每天攝取添加糖的熱量不應超過總熱量的10%，過多糖分恐誘發胰島素阻抗，增加肥胖、代謝症候群機會，並增加心血管疾病風險。

糖對人體的傷害頗大，營養師高敏敏曾指出12種糖可能造成的危害，除了蛀牙外，還會加速必老、內分泌失調、血壓升高、血脂升高、糖尿病、心血管疾病、頭昏頭痛、影響認知功能與情緒、脂肪肝、冒痘痘等。