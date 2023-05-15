過去離岸風電開發都劃設大風場拚裝置容量，在3-2期選商時，沃旭能源喊出開發容量要1GW才具有經濟價值，哥本哈根基礎建設基金CIP、北陸能源NPI等開發商建議放寬至750MW，不過也有風睿能源SRE、天豐能源、法國電力EDF、台亞等開發商認為維持500MW才是合理範圍，在各界意見分歧下，開發容量成僵局、動彈不得。

值得注意的是，當風場劃設開發之後，仍有少數畸零風場沒被劃入，形成資源浪費。學者就建議政府應該要整併風場，由大風場帶領小風場建設，讓海上資源每一寸都可妥善利用，不僅增加綠電裝置容量，也能讓業者增加開發效益。

台大特聘教授江茂雄表示，過去開發商在劃設風場及獲配開發之後，部分風場並沒有完整的開發，剩餘一些畸零地，可能還有200MW至300MW的容量。但由於未來2050淨零碳排的目標下，台灣所需的再生能源量就很大，因此殘餘的風場就很需要盤點開發。

江茂雄指出，政府應該要整併風場開發，讓開發商妥善利用海洋資源，在開發大風場的時候，也要回頭整併小塊風場，以大帶小的方式來創造經濟效應。不過風場開發範圍相當廣，畸零風場與開發的風場有距離，就應該整合鄰近風場，因為已經有現成的電網，新增部分的畸零風場進去，是未來可行的方式。

海洋大學河海工程學系教授簡連貴表示，過去在離岸風電第二階段遴選與競標風場時，有部分風場劃設切割後還有剩餘容量，且同樣情況也出現在區塊開發，因此需要重新思考風場開發，納入畸零風場整併開發。且以風場開發角度來說，未來大水深的開發成本增加，相較整併畸零風場的開發成本及風險小，更適合開發商回頭架設風機。