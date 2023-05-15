中美關係緊張複雜，未來走向受到矚目。美國哈佛大學東亞語言與文明系中國歷史教授、費正清中國研究中心前主任宋怡明（Michael Szonyi）認為，美國面臨國內的嚴重分裂和政治癱瘓問題，在強調與中國競爭之際，美國更需要做的是釐清自己國內的秩序。

中新社報導，宋怡明受訪表示，「零和」的定義是兩個玩家之間的競賽，其中一方得到就意味著另一方要失去，而用它描述美中關係，「這顯得很荒謬」。比如，美國可以向中國學習基礎設施建設，而且中國基礎設施的非凡成就並沒有讓美國利益受損。

宋怡明續稱，有人會談到美中在國際領導力方面的競爭。他說，中國的確正在尋求在國際機構中擁有更大的話語權，但這和破壞國際秩序不是一回事，如果中國真的試圖破壞國際秩序，它就不會加入所有這些機構。

談及「修昔底德陷阱」，宋怡明強調，這個概念之所以不能用來形容美中關係，是因為美中關係的特點是超乎尋常的一體化，經濟一體化、科技一體化、教育一體化等等，以及兩國都面臨很多共同挑戰。

宋怡明說，美國在與中國競爭時，更需要做的是釐清自己國內的秩序。美國的成功之道不是削弱中國。在某些領域，美國受到了中國發展帶來的挑戰，需要找到應對這種挑戰的政策。但是，美國面臨的一個更大的挑戰是解決國內的嚴重分裂和政治癱瘓問題。

宋怡明指出，在美國有很多人會就美中關係向政府提出建議，涉及的話題就包括台灣問題，不過並非所有人的動機都是基於推動美中關係的積極發展，他們更多是基於美國國內政治的黨派之爭，而且這些建議大多不切實際，因為實際形勢比建議所針對的單一問題要複雜得多。

宋怡明說，目前美國兩大主要政黨達成的共識是，美國對華政策必須改變。但是他認為，不能將此理解為美國領導人想讓中國成為「美國的敵人」。

主要研究現代中國政治史的美國伍斯特理工學院教授陸德芙（Jennifer Rudolph）則認為，美中關係是多維的，它可能是世界上最重要的雙邊關係，對國際關係的穩定至關重要。然而近年來，從多個側面觀察，美中關係似乎都處於危機之中。他希望，雙方把雙邊關係中的任何一個方面，都始終視為最重要的方面。

陸德芙指出，這並不影響雙方在不同階段確定雙邊關係的關鍵議題，例如涉疆、涉台等問題都很複雜敏感。當前，無論是在美國，還是在中國，都在就兩國關係的優先事項進行校準。這兩個國家有著緊密的聯繫，不僅在經貿關係上，在應對氣候變化等全球挑戰方面更是如此。