兩性作家口罩男傳出與結婚11年的正妹老婆「曾樂兒」鬧婚變，目前正協議離婚，不過網上卻流傳一張對話截圖，爆出口罩男在婚內上酒店，還飆英文髒話，對此，口罩男批截圖造假、怒喊要提告，並強調：「我聊天從來不會打英文罵人」、「婚後我從來沒有去過酒店，真的不要太過分了」。

口罩男今（15日）發出正式聲明，遺憾樂兒對他不實指控，他已保留證據，並交給司法單位，相信司法會辨明真相，並和樂兒喊話：「儘管夫妻緣分已盡，妳永遠是孩子的母親。」希望能好聚好散。

未料，口罩男接著卻貼出一張對話截圖，內容是口罩男爆出在婚內上酒店，還飆英文髒話。對此，口罩男批截圖造假、怒喊要提告，他氣說：「我聊天從來不會打英文罵人」，口罩男表示，可以接受理性討論「要做到故意偽造對話，再P成我的帳號這種地步，真的太誇張了！」口罩男強調：「結婚之前我沒有說自己多好，但是婚後我從來沒有去過酒店，真的不要太過分了」。

口罩男駁斥婚內上酒店。（圖／口罩男臉書）

根據《ETtoday新聞雲》報導，口罩男經紀人表示，他英文不好，身邊的朋友都知道，「所以不可能是他」，並強調口罩男婚後沒有踏進酒店半步，目前已交由律師處理。