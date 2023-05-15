新竹縣警局督察長金秋華指郭耀男記2小過，調縣警局警務參非主管職務，列為教育輔導對象，縣警局長林信雄以督導不周向警政署自請處分。（羅浚濱攝）

竹東分局長郭耀男被爆曾帶1名女子回分局長宿舍過夜，2人有不正常感情交往的關係，新竹縣警局證實郭耀男被「 拔官」，督察長金秋華15日說明相關案情，指郭耀男記2小過，調縣警局警務參非主管職務，列為教育輔導對象，縣警局長林信雄以督導不周向警政署自請處分。

去年跨年夜，台南市警局祕書室主任莊武能，捲入男女感情糾紛，還涉嫌向新竹縣議員討1000萬「封口費」，遭橫山分局員警開9槍才就範，郭耀男在元旦召開記者會說明此案，說得「不清不楚」，未料，自己也涉入不正常男女關係。

據了解，已婚的郭耀男是在台北認識該名女子，2人交往後有不正常關係，郭妻發現要提告，該名女子情緒不佳，本月10日在台北住處欲跳樓自殺，被朋友報警救下，友人看不下去向媒體爆料。

金秋華說，郭耀男是住台北，縣警局12日獲知此訊息，隨即展開內部調查，郭耀男坦承是在台北經友人介紹認識該名未婚的女子，承認2人有不正常男女感情關係。

金秋華指郭耀男在2月間從橫山分局長調升竹東分局長，查證證實郭曾帶該女子回分局長宿舍過夜1次，郭也坦承。

金秋華並指郭耀男工作是很認真，但自調任竹東分局長後，時有失神的狀態，郭在接受調查時說自己做錯了，原意接受一切的處分， 也深感懊悔，對不起縣警局和大家。

金秋華指出，調查後報署將郭耀男記2小過，調縣警局警務參非主管職務，列為教育輔導對象，並追究相關主官管考監責任，局長林信雄並向警政署自請處分。

郭耀男被拔官後，竹東分局長職缺由橫山分局長吳學安接任，新北市蘆洲分局交通組組長林鼎超升任橫山分局長，將在15日下午進行交接。