女星張柏芝在18歲以周星馳電影《喜劇之王》爆紅，「星女郎」身分出道讓她戲約不斷，成為當代最炙手可熱的女演員之一，但近年戲劇作品銳減。她與謝霆鋒離婚後，獨自撫養3個孩子，不過有傳言爆出張柏芝耍大牌，被下令踢出劇組，而且這種事還不只發生一次。

據《鏡周刊》報導，大老闆向華強曾當過張柏芝經紀人，看好她姣好外表與演戲天賦，砸重金15億開拍的大製作《3D封神榜》中飾演「哪吒」一角，但卻因為她在拍攝現場發脾氣與為難工作人員，氣得向華強下令踢出劇組，永不錄用。

此外，曾執導張柏芝經典作品《星願》的導演馬楚成邀請她再度出演續集《星語心願之十一天零一夜》的女主角，不但開出天價4千萬台幣片酬，更在簽約前臨時漲價2千萬台幣，還要改去新加坡拍攝以便照顧兒子，激怒片方換角，種種誇張行為令人驚訝不已。

事實上，張柏芝也被其他香港女星直批「耍大牌」，2014年，鄭佩佩做客《大牌駕到》，主持人詢問她對於張柏芝的評價是否為「沒有演技的花瓶」，鄭佩佩面露不悅表示：「不是，她是工作態度很不好的演員，丟我們香港演員的臉。」原來，兩人在合作電影《楊門女將之軍令如山》時，有一次張柏芝因為天氣太冷不肯現身拍攝，攝影師就一直等她，等到腳都快成冰了。

直到9年後，在節目《我們的客棧》中，任賢齊主動提及「耍大牌」傳聞，透露張柏芝當時是因為母親突然生病，想回去照顧又回不去，急得和母親抱著電話痛哭，耽誤了拍攝進度，透過任賢齊的澄清才解開這場誤會。