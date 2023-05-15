觀光局說，民眾可於「優宿專區」依自身需求以旅宿名稱、縣市、金額等類別進行搜尋旅宿業優惠方案，再進一步洽業者聯繫訂房。

觀光局說，截至5月15日全台已有400多家旅宿業者提供平日優惠方案，其中以屏東縣73家、台北市59家、台東縣50家旅宿業者最踴躍參與；其中多家旅宿業者提出高折扣優惠，例如高雄市晶英國際行館推出早鳥限定住房24折、花蓮縣瑞穗天合國際觀光酒店推出高年級禮遇年滿55歲以上住房最高31折、亞都麗緻大飯店打32折、台中市長榮桂冠酒店及台中福華大飯店34折，另還有業者提供房等升級、入住第2晚房費最多可享半價折扣、住宿加贈高級下午茶及消夜、套裝行程等多元優惠。

觀光局說，近期屢有民眾反映國內旅遊住宿價格CP值不高，經瞭解主要是受疫情衝擊，各項原物料價格持續上漲及基本工資逐年調升，推升國內旅宿業房價，而去年觀光旅館平均房價4,195元雖創近年新高，但僅有36家觀光旅館高於平均房價，僅占全部觀光旅館的3成；一般旅館平均房價2,479元亦為近年新高，但高於平均房價的一般旅館占全部一般旅館的2成5，民宿平均房價2,487元亦為近年新高，高於平均房價民宿約占全部民宿的3成4。

觀光局進一步表示，高於平均房價之旅宿多為位於熱門景區，顯示疫情後國人旅遊型態改變，在國內進行精緻旅遊或度假型的行程受青睞，加上疫情逐步解封，對旅宿的住房需求也就隨之提高，也使得去年旅宿平均房價隨之提升。

觀光局說，鼓勵民眾於平日、非旺季時出遊，除了可享受較實惠優宿價格，亦可有更舒適的旅遊環境；各旅宿業者提出之平日優惠方案詳情可至台灣旅宿網—優宿專區查詢。