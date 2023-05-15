東陽表示，AM（售後維修）、OEM（原廠代工）事業群因應市場逐漸回穩，持續加速生產與物流排程，以滿足客戶交貨需求。同時配合新能源車發展趨勢，也同步擴大布局新市場，將陸續有新單出貨。

目前除AM出貨仍優於原先預期，接下來OEM新單也將開始出貨，可逐步看出效益，下半年營運表現可期。

東陽去年電動車占整體營收比重不到10％，法人推估，隨著今年新單量產出貨，占比可望持續擴大至逾10％，至2025年將再大幅提升至25％至30％。