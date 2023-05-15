網紅愛莉莎莎男友呂杰陽遭前女友控訴在交往期間毆打過她，消息曝光後，呂杰陽在社群上澄清，之後也與愛莉莎莎再透過影片方式還原過程，事情就此落幕；怎料，愛莉莎莎日前透露雙方要簽署婚前協議，呂杰陽還嗆「沒有要妳那幾個臭錢」，影片再次引發討論。

愛莉莎莎在影片中表示，由於兩人的緋聞導致許多酸民都說「男方只是貪圖女方錢財」，加上自己看過許多朋友離婚後，被均富卡、丟房子，讓她體會到「不管兩人財富懸殊與否，婚前協議書真的一定要簽！」片中Joeman與35線上賞屋Ted更找了律師為兩人擬定協議。

Joeman 分享之前曾看過很多女網紅收入比另一半多，男生為此感到自卑導致感情產生裂痕，所以簽了婚前協議可以讓男方更抬得起頭，一番話讓呂杰陽聽完後覺得非常有道理，甚至覺得自己「升級了」開玩笑反嗆「因為我沒有要妳那幾個臭錢！」最後，兩人也公開了協議內容，包括「小孩以後會跟母姓」、「家庭支出均分」、「夫妻財產分開」、「對婚姻不忠要賠200萬」等並在律師見證下蓋章。

影片曝光後，網友也大讚「這個婚前協議感覺真的很有保障，尤其還沒有結婚想法時，雙方都還能理性的去簽署才真正公平」、「看到影片才瞭解婚前協議的重要性」、「很棒的一支片！學習到很多」、「原來還真的有在一起，終於公開了，球教練要好好的對待莎莎內，祝你們幸福」、「真的是完美的一個企劃，希望各位看到影片的男女朋友，都可以擬定自己的婚前協議」。