有網友日前針對「周休三日」議題，在公共決策平台發起提案，希望讓台灣成為亞洲第一個實施周休三日的國家，該提案目前已成案，政府將於6月26日回應。對此，行政院副院長鄭文燦今（15）日表示，會把全世界發展的趨勢，向提案者報告。

提案「周休三日」的網友「Lucas」認為，若台灣實行周休三日，將有減少員工離職率、增加陪兒女的時間、提升工作效率等優點。

而鄭文燦回應指出，目前亞洲還沒有任何國家推廣周休三日相關政策，政府會據實把全世界發展的趨勢，向提案公民報告。