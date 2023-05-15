「雙語政策亂搞，國家幼苗歪掉。」學生團體EdYouth今天發布調查指出，僅有不到4成學生認為將英文融入其他學科可以提升學習英文的動機，大部分學生表示雙語教育對他們的學習產生負面影響，呼籲政府應全面檢討雙語政策，避免加劇教育M型化。

EdYouth進行「直面學生！國高中生2030雙語政策暨英語學習大調查問卷統計」，以兩階段共調查1025個國、高中生對於政府推動2030雙語政策的意見，並在今天發布調查結果。

EdYouth共同發起人、台大政治系學生李瑞霖說，雙語政策要求其他學科用雙語授課，然而問卷結果顯示，僅有22.7％學生認為把英文融入其他學科會提升對其他學科的興趣，也僅有19.9％學生認為用英文學習其他學科不會影響該科學習成效。

李瑞霖說，問卷顯示僅有不到4成學生認為將英文融入其他學科可以提升學習英文的動機，而這些認同的學生中，有很高的比例英語能力就已經達到甚至超過「B2雙語教師」門檻。

李瑞霖進一步說，許多國高中生表示2030雙語政策「根本是壓榨英文能力的弱者」，若這項政策強行實施，無疑是加劇教育M型化危機，讓雙語政策淪為英文軍備競賽；少數的強者愈強，卻犧牲大多數學生應有的學習權益。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，現在各縣市都在徵雙語教師，但根據觀察，雙語教師的專業能力比單語教師差，有些人因為具雙語能力而成為體育教師，而事實上他們的體育專業卻相對弱，這將影響學生學習。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原指出，台灣的英文教育需要加強，但政府要老師用英文來學數學、地理、歷史、自然課等，預期99％將會造成失敗。同時，師資未到位、城鄉資源落差、學生基礎英文程度不足等，也需要改善。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，北市等都會地區有7成的學校實施雙語教學，但偏鄉縣市不到1成，這項政策若不調整，將加大城鄉差距，讓弱勢的孩子學習更弱勢。

教育部國教署回應，已在去年5月11日及7月20日通函各縣市政府，提醒教師甄選應以領域或科目專長為優先，選聘具教學專業之教師，以維護學生學習成效。

另為避免發生教師甄選考科偏重英文而忽略其他考科之專業等情形，教育部國教署於今年3月7日函請各縣市政府於辦理受託教師甄試時，請提供簡章至署檢視是否妥適，俾維護教師甄選作業之公平公正。