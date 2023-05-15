國民黨基隆市黨部14日公布了立委初選由市議員林沛祥勝出，林沛祥15日受訪時表示，明年1月的立委大選，選的並不是過去的作為，而是未來要為基隆做些什麼。

林沛祥說，如今的心情就如同四年前剛當上基隆市副議長時一樣，誠惶誠恐、拚盡全力，他指出，這次投入立委大選，最主要的目的是傾聽基隆市民的聲音，把基隆市民的聲音帶進國會、帶進中央政府。

林沛祥認為，基隆過去不是沒有立委，但他認為基隆立委未能將基隆人的聲音帶進國會，他將盡全力走訪基層、傾聽民眾的聲音，在交通、產業及國際觀上，幫基隆加分，變得更好。

對於未來將與民進黨提名的市議員張秉鈞同場較勁，林沛祥說，這場立法委員的選舉，選的不是過去的作為，而是未來要為基隆做些什麼。他說，他在議員任內推動了安樂區及暖暖區兩條跳蛙公車，讓通勤族能夠準時上班、早點回家，未來他也將在國會為通勤族發聲，讓民眾能夠早一點回家、早15分鐘回家。至於對手，他不予置評。

在立委初選結束後，林沛祥說，在初選階段感謝許多黨籍議員好朋友幫忙，讓他能夠過關，未來也會徵求全體黨員同志的協助，讓他不只代表基隆人的聲音，也代表國民黨把這席立法委員拿下來。

對於初選的對手市議員何淑萍，林沛祥表示她是可敬的對手，初選結果已經出爐，他會誠心誠意拜訪何淑萍，希望能夠一起努力，把關鍵的這席立委拿回來，幫基隆、幫國民黨，多做一點事。