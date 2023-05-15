日前有網友在公共政策網路參與平台發起「周休3日」連署活動，逾5千人響應，已達到連署門檻，但一名男網表示不贊同「周休3日」，怒轟現代人好吃懶做，「乾脆躺在家當少奶奶或少爺，難怪存不了錢買房，真可悲。」這番話引發兩派網友論戰。

原PO今（15）日凌晨於臉書社團《爆怨2公社》指出，現代人乾脆躺在家當少奶奶或少爺，「這麼不想工作喔？乾脆不要做了。」上班喊累，做這個累做那個也累，「你們還是人類嗎？這麼沒有志氣，這麼沒有挑戰能力，這麼沒有抗壓性，連生存的能力都沒有，真的可悲。」

原PO表示，以前的人是先苦後甘，現代人卻是先甘後苦，直呼「難怪都存不了錢、買不起房，為圖方便，已付出代價。」他呼籲大家要努力賺錢、做理財規劃，「要不然可憐的是自己及後代。」

貼文吸引逾千名網友關注，「周休3日？經濟體系都快崩了還在周休3日」、「乾脆周休7日，都不要上班」、「周休3日也太離譜了」、「同意周休3日，那薪水變少同不同意？」、「怎麼乾脆不要工作不是更爽」、「別怪台灣經濟不給力了，現在台灣人惰性太強了」。

但也有人嗆原PO，「所以你買幾棟房了？」、「想必你這麼努力，一定房子很多棟了吧」、「這個提案又不可能會通過，浪費時間打這篇，笑死」、「不過就是個議題，別太認真。」