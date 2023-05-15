台北市長蔣萬安15日赴台北市議會進行專案報告，民進黨台北市議員王世堅關心社子島問題，並要求在完成社子島開發前，停徵地價稅，以示開發決心，並對於社子島居民的長年委屈給予補償。蔣萬安回應，全面免收會和中央反映，2周內發文，中央、地方共同研議。

王世堅指出，在台北早年防洪計畫中，將社子島列為滯洪區，禁建、限建就連整建都不行，隨防洪計畫計畫逐漸調整後，政府仍然吃定社子島居民無力搬遷反抗，中央到地方都擺爛、讓社子島環境繼續惡化。現在社子島只要到晚間8時後漆黑一片，路燈、紅綠燈寥寥可數，下水道、醫療設施也付之闕如，令人忿忿不平，開發刻不容緩。

王世堅要求，對社子島居民停徵地價稅，其中具有三大意義，包含政府對社子島長年委屈的補償，並宣示決心，沒有完成開發不徵稅，且社子島這麼差、這麼少公共設施，竟然還徵稅，於心何忍？

蔣萬安回覆，目前社子島開發的確剩下最後一哩路，現在剩最後的區段徵收，已報請內政部審議中，也將竭盡做好拆遷補償的安置措施。目前只要符合條件者可以減收地價稅3成，至於全面免收則會再來研究，持續和居民溝通，2周內發文中央，和中央反映，共同研議。