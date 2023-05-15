市議員陳廷秀表示，陳廷秀指出，這次發生致命的錯誤，中捷應全面安檢，並針對高風險作業模式做好緊急應變SOP。(林欣儀攝)

中捷公司總經理莊明聰表示，目前中捷已規定，在硬體設備未改善前，即日起只要隨車人員在駕駛端，就會全時段打開人工駕駛面板。(林欣儀攝)

台中捷運事故釀1死10傷，市議員張廖乃綸、張瀞分及陳廷秀質詢指出，中捷系統只有軌道偵測，未來該如何改善偵測系統，避免類似意外再發生？中捷公司總經理莊明聰表示，未來研擬強化應變措施，即刻起只要隨車人員在駕駛端，就會打開人工駕駛面板，萬一發生任何異狀可立即按下緊急停車鈕。

張廖乃綸表示，中捷綠線與北捷文湖線都是高架且系統相似，都只有軌道偵測，若未來又發生天降橫禍，系統偵測部分如何改善？何時能改善？中捷是否應在改善前提出緊急SOP強化措施，且在未來演練時應加入此情況。

張瀞分則說，現在科技發達，建議可配給隨車人員遙控器，萬一發生突發狀況，可立即按下停車。陳廷秀指出，這次發生致命的錯誤，中捷應全面安檢，並針對高風險作業模式做好緊急應變SOP，施工單位也應做好緊急應變，且高空作業本就應設置圍籬等。

莊明聰表示，這次事件造成人命傷亡，中捷深感愧疚，在SOP上確實要改善，「我們倒楣，但同業也藉此機會修改相關標準作業流程」；目前中捷已規定，在硬體設備未改善前，即日起只要隨車人員在駕駛端，就會全時段打開人工駕駛面板，一旦發生任何異狀，立即按下緊急停車紐。

莊明聰強調，通常異物入侵最可能的時候是颱風期間，過去規範颱風若有7級風就會打開人工駕駛面板的蓋子，確實沒想過會有這麼大的吊車掉下來。