未來半年全球景氣將面對經濟軟著陸的可能性，加上升息到頂、暫停升息的機率已經出現，從1980年至2019年聯準會7次升息到頂，平均大約要6個月的時間進行首次降息，部份投資者預期，年底前降息的可能性，李艾倫說明，近期公債殖利率呈現下滑趨勢，已提前反應市場對於未來降息的預期，美國投資級債券利差仍處於長期均值之上，利多美國高評級企業債券投資吸引力，安全性資產迎來投資契機，長期投資者可斟酌布局美國投資級債券。

李艾倫提醒，現階段高利率環境仍將會持續一段時間，而受到美國銀行體系信用危機事件影響，銀行間借貸標準與條件也出現趨嚴現象，中小型金融機構直接遭受到信用衝擊的影響相對直接，不過，美國大型銀行因為控管機制與借貸標準較高，整體信用體質與受到的直接影響有限。

進一步來觀察高評級債券的整體財務條件，以美國標普100大企業與標普500大企業的現金概況評估風險抵禦能力觀察，過去12個月美國100大企業所擁有的總獲利金額達91.46億美元，相較整體500大企業總獲利金額達204.27億美元，佔比近45%；從現金流量來看，過去12個月美國100大企業總現金流量達129.29億美元，相較整體500大企業總現金流量299.73億美元，佔比達43%，李艾倫指出，美國大型企業擁有較強企業體質、風險抵禦能力更佳。