美銀行業危機事件後，市場對未來聯準會降息預期升溫，根據5/3 FOMC公布最新利率展望聲明，一如市場原先預期升息1碼(25個基點)，並釋放此次為最後一次升息的訊號。展望第二季，薛博升認為台美仍是相對具發展潛力的投資市場。美國部分，根據Refinitiy預測，標準普爾500企業EPS年增率第一季將衰退5.2%，但第二季落底後將呈現逐季回升的態勢，第一季即是本年度的最低點，2024、2025年盈餘成長性有望逐漸轉佳。

台灣部分，預計今年第二季為經濟谷底，下半年景氣將逐季回溫，主要是受惠二大利多加持：(1)聯準會升息政策已屆尾聲階段，未來有望逐步邁入降息循環，歷史經驗顯示，降息將有利股市表現；(2)去年台廠陸續進行庫存調整，目前庫存水位已降至均值之下，未來再調整空間有限。隨著景氣展望轉佳，與外資積極操作下，台股展望仍看好，短線回檔反而提供較佳的進場佈局時點。薛博升看好未來長期主題投資將以高股息為主；產業中關注資訊科技、電子類股、工業與消費相關族群，可望有較佳的表現空間。

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