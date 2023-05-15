台南市3歲女童走斑馬線穿越馬路被撞身亡，更引發全台希望終結台灣行人地獄的惡名，交通部今天表示，將會在「極短時間內」推動包括「行人專用時相」，以及「行人早開時相」，目前全台已經有19縣市，包括443所學校提出路段、路口，全台共500多個路口已經盤點過一次，盼七月前完成全台盤點設置勘查計畫，且一周內公布完成執行的路段。

立法院交通委員會今天邀請交通部就「疫後國際航線規劃及全台整體觀光行銷規劃及願景」做專案報告，但藍綠立委皆關注台南3歲女童走斑馬線仍遭撞的意外。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部推出行人安全環境督導，4、5月已經發函22縣市，要求七月底前提出交通安全改善方案，包括推動「行人專用時相」當行人穿越馬路時，雙向車輛都停止，讓行人安心過馬路，以及「行人早開時相」，確保行人通過路口時的安全。

國民黨立委洪孟楷質詢時質疑，目前交通部沒有盤點出危險的道路，但明明警方一定會有資料知道哪些地方是意外熱點、公路會知道哪些是車流量大的地方，或是路線有死角之處，這些地段都是應該優先做，洪孟楷不滿時間太滿，要求交通部六月底前要有盤點結果？

陳彥伯當場承諾，會在「極短時間內」推出人行安全環境步道，強調，盤點是原則，督導時也會要求地方必須依照行人空間改善原則確認，並且是否就有問題路口優先改善。

陳彥伯表示，現在掌握全台學校周邊路段，已經有443所學校的路段、路口，已經有盤點過一次。「行人專用時相」部分，已經盤點出547處、「行人早開時相」則已經盤點933處，也就是全台19縣市都已經回報相關危險路口、路段等可來設置。

時代力量立委陳椒華指出，國外研究行人早開時相可以降低13％的人車衝突，台灣目前都尚未實施行人專用時相、或是行人早開時相的研究數據之幹道路口，交通部有辦法評估，推出後就能達到效果嗎？

陳彥伯僅回應，所有措施都不是單一的作為就可以改善，行人專用時相的做法會訂定相關作業原則與方法，提供地方政府施作，並承諾，一周內就會將盤點完成、設置中、或設置完成的進度公告上網，提供民眾查詢、監督。