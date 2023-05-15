道路封閉期間從5月16日起至5月31日止，呼籲用路人配合交通管制，可改由臨海路(台17線)經彰濱五路到台61線南下鹿港匝道。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

「彰濱鹿港工業區南側鹿安橋(彰30)銜接西濱快速公路橋下道路工程」，將從16日起施作南下福興匝道聯絡道路護欄及瀝青路面，閘道將全日封閉一路封閉到5月底，提醒民眾施工期間可改由臨海路(台17線)到鹿港匝道。

彰濱工業區兼具工業生產、休憩觀光等功能，車流量特別多，地方爭取「彰濱工業區鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程，縣府向中央爭取補助，總經費約1.1億元，中央補助7128萬元，縣府配合款約3872萬。

縣府指出，工程北起於媽祖路、彰30與西濱公路橋下處，經鹿港鎮及福興鄉，終點止於西濱公路福興交流道南下迴轉道，總長640公尺，路寬約7至12公尺，路面及標線改善面積約14808平方公尺，新建側溝約200公尺。

縣府說，工程將於16日開始，施作台61線南下福興匝道聯絡道路護欄及瀝青路面，將封閉台61線南下福興匝道，採全日封閉，道路封閉期間從5月16日起至5月31日止，呼籲用路人配合交通管制，可改由臨海路(台17線)經彰濱五路到台61線南下鹿港匝道。

縣府也說，彰濱工業區近年已經發展成兼具工業生產、研究發展、休憩觀光等多功能的大型工業區，南側鹿安橋車流直接銜接西濱可以直接通往鹿港，串聯彰濱鹿港工業區南北向主要幹道，發揮區域路網功能，有效縮減繞行距離與時間，提供用路車輛更便捷、安全的用路選擇。