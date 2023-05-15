根據俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）10日簽署的命令，俄國國會今天將決定何時廢除「歐洲常規武裝力量條約」（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, CFE）。

雷雅布可夫接受俄國國會出版週刊Parliamentskaya Gazeta訪問時說：「那些仍期望俄羅斯重返歐洲常規武裝力量條約的人，他們的任何幻想都將破滅。」

「由於形勢的變化，歐洲常規武裝力量條約違背了我們的安全利益。這個顯而易見的事實，西方國家現在必須承認。」

蒲亭上週任命雷雅布可夫為國會審議相關問題時的正式代表。歐洲常規武裝力量條約旨在規範華沙公約組織（Warsaw Pact）和北大西洋公約組織（NATO）部署的部隊數量。

俄羅斯2015年宣布將完全停止參與歐洲常規武裝力量條約。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120515