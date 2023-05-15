新北市一名周姓男子先前迎娶越南籍女子小花（化名），2007年間小花稱自己懷孕，想返回越南生產，未料小花一去不回消失15年以上，周男日前徹底心死，向法院訴請離婚。新北地院審結，判准2人離婚，可上訴。

判決書指出，周男主張，2002年間與越南籍女子小花結婚，婚後2人同住於新北市，後來小花2007年間自稱懷有身孕，想回越南生產便離家失聯，音訊全無，至今已15年，認為小花明顯沒有維持婚姻的意願，夫妻有名無實，婚姻出現嚴重破綻，故依法向法院訴請離婚。

新北地院審理時，小花並未出庭辯論，也沒有提出任何書狀聲明及陳述，法官指出，因小花出境後居住行蹤不明，依法以告示通知小花後，小花未能答辯，故依法採信周男說詞。

法官指出，根據調查，小花婚後來台與周男共同生活，出境離去已15年，音訊全無，主觀上可見小花無意維持婚姻，客觀上徒有夫妻之名，雙方感情淡漠，破綻加深，採信周男主張雙方無法共同生活的說法，酌情後判准2人離婚。可上訴。