【愛傳媒簡秀枝專欄】什麼是台灣文物的代表？！葉王交趾陶是也。台南學甲慈濟宮6件葉王交趾陶，評為國寶，備受關注，也枕戈待旦，希望廣作推廣。

高雄榮總醫院核子醫學科醫師林昶仲，基於為台灣藝術文化尋根理由，他接下台南學甲慈濟宮葉王交趾陶策展總顧問，全心投入國寶的策劃行銷。

近年，台灣文化覺醒、轉型正義的風氣下，年輕人不免要回頭問，什麼是台灣藝術文化的代表？

宮廟，是台灣常民生活的重心，官廟建築，展現民間工藝特色，其中，妝點台南學甲慈濟宮6件葉王交趾陶已被評為國寶，看來葉王交趾陶成為台灣文物代表，並不為過。國家的認證，與瑰麗堂皇的造型，逐漸成為年輕族群，尋根青睞的焦點。

葉王為慈濟宮創作的交趾陶作品，安置於廟頂及壁堵上，其來有自，經歷風吹雨淋煙燻，百年來相安無事，伴隨善男信女，捻香致意、祈福保平安。

1980年（民國69年）12月2日，有識貨竊賊，破壞了那樣的祥和安寧，連續兩夜，挺而走險，偷走慈濟宮58件作品，引發震驚，廟方才緊急將葉王重要作品，卸下典藏，另外延聘嘉義交趾陶創作人林洸沂，依圖新作。

該項單一廟宇的重大損失，經過新聞報導，也引發全國文物收藏界的震驚，主動展開協尋，一般人也因此恍然大悟，重新認識葉王交趾陶的藝術價值。

保生大帝保佑，事情最後呈現戲劇性轉折，2003年財團法人震旦文教基金會董事長陳永泰，輾轉從海外購回台南學甲慈濟宮遭竊文物，他發願作善事，悉數捐還學甲慈濟宮，成為在地美談。

陳永泰，除了是震旦文教基金會董事長、也是震旦博物館負責人，同時也是台灣最重要藝術收藏團體清翫雅集資深成員之一。

陳永泰熱衷古董文物，平常頻仍進出國際文物拍賣市場，心繫台南學甲慈濟宮的交趾陶，遭竊後的臧物買賣去化管道，終於追蹤有成，輾轉從海外收購返台達36件，並以無條件捐贈方式，讓大部分珍貴藏品失而復得。

該事件，讓台南學甲慈濟宮上上下下提高了警覺，矢志加強管理，同時對部分作品，因被粗暴竊取，損傷累累，也逐步展開修復整理工作。另外，還是許多交趾陶作品，置於廟頂，時間過長，年久失修，半身人偶的殘破文物，讓人心生不忍，也一併納入清點與整修。

台南學甲慈濟宮收藏大批葉王交趾陶，其中6件葉王交趾陶，在2014年11月間，正式獲文化部古物審議委員會全體委員一致通過，指定為國寶，是古都台南府城第一次私人文物，被指定國寶，令當地人雀躍不已。

學甲慈濟宮收藏葉王交趾陶作品共249件，其中「加官、晉祿」、「合境、平安」、「胖、瘦羅漢」3組6件交趾陶，因最完整和最具代表葉王的交趾燒工藝，而被指定國寶。

當時，台南市文化局長葉澤山特地代表市長賴清德到慈濟宮張貼「文化先河、國之至寶」紅紙向慈濟宮慶賀。

果然，在國寶的加封追爵下，位於慈濟宮文物館2樓的6件葉王交趾陶，獲得恆溫、恆濕以及嚴密警報系統保護，稍有移動，警鈴就會大響，防盜功能，滴水不漏。

什麼樣的交趾陶，才能算 「國寶」？國寶是文資法用語，在文資法「古物」中，國寶是位階最高的目前全國指定的國寶，共有244組，689件，其中166組國寶，由故宮博物院以「中國歷代文物」項下，列册收藏，其他則多由國家圖書館、中央研究院及國立臺灣博物館等國立館所保管，內容也多為歷代文物，少數則有臺灣史前原住民文物。

而台南學甲慈濟宮，則是目前葉王遺作中，保存最好、數量也最豐富的民間機構。葉王終身投入交趾陶創作，其中，30歲到50歲，創作狀況最好，該時期的精品，大都典藏在台南學甲慈濟宮，價值不斐。

根據資料顯示，台南學甲慈濟宮於1860年（即清咸豐10年）整修時，禮聘葉王創作交趾陶作品，他一秉神聖的工匠精神，嘔心瀝血投入兩年多時間，創作了數百件作品，安置在慈濟宮的廟頂中脊、正殿內壁堵，以及後殿兩邊十八羅漢上面的壁堵，成就了台南學甲慈濟宮的瑰麗輝煌。

葉王交趾陶作品，很多都是以歷史故事為主題，例如，孔明獻西城、百忍堂，其他還有動物、植物等作品。與臺灣近代400年歷史相關國寶級民間藝術品葉王交趾陶，能獲列國寶，真的不簡單，因此倍受地方人士器重與珍惜。

根據資料，葉王交趾陶作品，曾參加巴黎萬國博覽會， 在該會舉行期間，在藝術組的徵選競逐中，脫穎而出，順勢參加展出，之後，該批展品，獲得法國巴黎羅浮宮國際藝術館典藏。

交趾陶，是一種低溫彩釉軟陶，臺灣民間簡稱為「交趾」、「交趾尪仔」、｢交趾仔」，早期大多應用在臺灣寺廟建築裝飾。

而交趾陶大師葉王（1826-1875），本名葉獅，是臺灣本土第一位有文獻可考的交趾陶名匠，被公認是台灣交趾陶開山始祖。

葉王應聘至慈濟宮主持修建工作，由於工程耗大，須創作數量龐大的交趾陶，他乃在廟旁，搭建小土窯就近燒製，費盡心思，在2年多的時間裡，留下240多件作品，安放於廟頂中脊及正殿內壁堵，作品題材廣泛，從人物、神佛、蟲鳥魚獸、器物，其中很多是歷史故事，例如《孔明獻西城》、《狄青戰天化》、《梁武帝昇道》、《二十四孝》、《六愛》、《八仙》、《殷郊上犁頭山》、《百忍堂》、《七賢過關》等傳世經典工藝，豐富多彩。

該種低溫燒製、塗抹鮮麗釉色的陶藝，歷史久遠，在學甲慈濟宮典藏的葉王交趾陶作品，中，件件精彩，型態美妙，人物有神，動物靈巧，色彩斑爛，百年前的工藝美學神技，展現經典神韻，引發讚嘆。

今年362歲的學甲慈濟宮，興建於西元 1661 年，主祀保生大帝，廟內的神像，大都是當年鄭成功的部將陳一桂，由漳州的白礁村帶來，每年農曆 3 月 11 日，學甲慈濟宮會舉辦上白礁謁祖祭典，並在將軍溪旁的白礁亭，舉行遙祭祖廟白礁慈濟宮的儀式。學甲慈濟宮的香科為四年一科，更為三級古蹟建築。

基於為台灣人尋根的心情，古道熱腸的林昶仲醫師，臨危授命，接下台南學甲慈濟宮葉王交趾陶策展總顧問，他希望以更多的社會連結與資源整合，讓交趾陶國粹，得到更妥善的守護與宣揚。

林昶仲醫師為了熟悉國內外博物館運作，以及歷史文物策展方向，特別加入台南藝術大學高階藝術管理學程，即將畢業，投入交趾陶國寶的策劃、推廣。

在林昶仲醫師的安排下，上午走訪台南學甲慈濟宮，以及高雄並參觀學甲慈濟宮文物館的6件國寶以及即將於5月15日結束的高雄夢時代「吳榮交趾陶展」。

林昶仲指出，學甲慈濟宮為保生大帝祖廟，已有數百年歷史，人文薈萃，文風鼎盛。目前是市定古蹟，「上白礁」祭典是國定民俗，更重要的是典藏6件國寶葉王交趾陶，是全國唯一擁有國寶的廟宇。

林昶仲強調，遙想150多年前，邀請葉王來慈濟宮創作交趾陶，才在百餘年後的今天，成為國寶，如今正在籌備新的交趾陶文物館，除了原有的葉王交趾陶以外以外，也將遵循先人的腳步，邀請一位當代交趾陶藝術家，創作屬於慈濟宮獨特的作品，以期再百年後能夠有新的國寶誕生。

為了替學甲慈濟宮遴選存世的交趾陶藝術家，透過南藝大協助，遴選出雲林斗六的交趾陶名家吳榮（1963-），原名吳志榮，師承林添木，堅持使用寶石釉技術創作，他從雕塑技術、題材創新、釉色表現，與現、當代觀念結合，讓交趾陶走出廟宇中半面雕塑品，展現更多可能與精緻化。

「一顆融入台灣的心靈，一份屬於台灣人的驕傲」林昶仲對於台灣交趾陶美學，自信十足，目前只欠推廣的順風車而已。他強調，「身為台灣人，很希望每一個台灣人都知道葉王交趾陶，了解屬於我們自己的獨特藝術」！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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