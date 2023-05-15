不是每個人都喜歡交朋友，一到放假就想要和朋友出門玩，大陸命理專欄「星座上上簽」分享，處女座、水瓶座和摩羯座不愛參與社交場合，更喜歡獨處，因此幾乎不會主動與人交心，雖然在外人眼裡看起來有些孤單，但他們都是自願成為「邊緣人」。

▎處女座

處女座對於人性和感情有不信任感，如果還經歷過難以釋懷的傷害，就會變得更加封閉，總是戴著面具生活，不讓人輕易看透內心；且處女座有很強烈的完美主義，導致與人相處時都會繃緊神經，讓他們感到疲憊不已，只有獨處的時候才能真正放鬆。

▎水瓶座

水瓶座雖然人緣不錯，卻把人情看得很淡，他們不害怕孤獨，反而很習慣孤獨，保留距離感的關係，才是最安全輕鬆的；水瓶座年輕時總是害怕責任，擔心自己做不到，也擔心失去自由，所以乾脆保持灑脫的態度，開導自己人和人相處，離別總是難免的。

▎摩羯座

摩羯座認為人生該由自己做主，所以他們雖然會善良地幫助他人，卻不會試圖掌控、參與別人的人生，摩羯座只會牢牢抓住和自己有關的一切，並且知道自己感情淡薄，能用心在乎的人事物不多，所以不會輕易浪費，而且與人相處，會讓他們難以專心做想要做的事，因此寧可在外人面前看起來孤獨一點。