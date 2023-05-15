長期以來，黃金被認為是一種替代貨幣或避險資產，在過去一個月，香港和新加坡等亞洲貿易中心的投資者加大購買黃金的行動，主要原因包括美元疲弱、美國銀行業危機、債務上限僵局、升息循環及地緣政治因素，專家推估，到年底前，黃金的價格還有可能上漲6%，目前價格已達到每盎司至少2千美元的歷史新高。

南華早報報導，香港與新加坡都出現投資搶買黃金的現象，總部位在香港的貴金屬交易機構Precious Metals Asia聯合創辦人Padraig Seif表示，「我們4月的黃金交易量成長4成，且1月以來已經成長110%，預估5月會繼續成長。」

事實上，從3月美國銀行業接連暴雷開始，黃金的價格已經接連創下每盎司2千美元以上的歷史新高，前一次出現類似狀況是俄羅斯入侵烏克蘭之後，就算價格高昂，買氣並未受到影響，甚至為了加速交貨的所產生的額外費用，已經漲了至少一倍。

貴金屬資訊供應商Metals Daily執行長Ross Norman預估，年底前，黃金的價格還會漲6%，「除了銀行業危機之外，停滯性通膨、國債殖利率下滑及地緣政治問題都刺激貴金屬價格上漲。」