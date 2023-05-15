東陽4月合併營收為17.55億元，年減2.15%，公司自結4月合併稅前盈餘為3.01億元，較去年同月成長47%，創歷年同月新高，累計前4月合併營收為73.53億元，年增7.85%，稅前盈餘為9.27億元，較去年同期成長57%，創2016年以來8年同期新高，每股稅前盈餘為1.54元。

東陽表示，AM、OEM事業群因應市場逐漸回穩，加速生產與物流排程，滿足客戶交貨需求，同時配合新能源車發展趨勢，持續布局新市場，希望為營運增添助力。

《半導體》旺矽Q1營運登同期高 今年維持成長再攀峰
《國際經濟》連4降 日4月躉售物價下滑
《熱門族群》炎洲家族Q1財報出爐 保守看今年
#東陽 #4月 #創歷年同月新高 #億元 #成長