東陽4月合併營收為17.55億元，年減2.15%，公司自結4月合併稅前盈餘為3.01億元，較去年同月成長47%，創歷年同月新高，累計前4月合併營收為73.53億元，年增7.85%，稅前盈餘為9.27億元，較去年同期成長57%，創2016年以來8年同期新高，每股稅前盈餘為1.54元。
東陽表示，AM、OEM事業群因應市場逐漸回穩，加速生產與物流排程，滿足客戶交貨需求，同時配合新能源車發展趨勢，持續布局新市場，希望為營運增添助力。
東陽(1319)自結2023年4月合併稅前盈餘為3.01億元，較去年同月成長47%，創歷年同月新高，今天盤中股價逆勢力守紅盤之上，東陽表示，AM、OEM事業群因應市場逐漸回穩，加速生產與物流排程，滿足客戶交貨需求。
東陽4月合併營收為17.55億元，年減2.15%，公司自結4月合併稅前盈餘為3.01億元，較去年同月成長47%，創歷年同月新高，累計前4月合併營收為73.53億元，年增7.85%，稅前盈餘為9.27億元，較去年同期成長57%，創2016年以來8年同期新高，每股稅前盈餘為1.54元。
東陽表示，AM、OEM事業群因應市場逐漸回穩，加速生產與物流排程，滿足客戶交貨需求，同時配合新能源車發展趨勢，持續布局新市場，希望為營運增添助力。
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