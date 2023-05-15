陳姓男子在網路社群認識暱稱「昕昕」的女網友，對方用Line傳來一張低胸小露乳溝的清涼照，自稱有兼職援交服務。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市20歲陳姓男子在網路社群認識暱稱「昕昕」的女網友，對方用Line傳來一張低胸小露乳溝的清涼照，自稱有兼職援交服務，雙方談妥交易價碼相約見面時，昕昕卻要求陳男先購買1萬元遊戲點數支付保證金，藉此證明並不是警察，陳男心中覺得不妥，經報警求助才沒有被騙。

昨天晚間8點許，警二分局海安派出所接獲報案，指中西區康樂街某超商前有民眾求助。警員洪正偉、黃順發趕到現場後，在場的陳男告訴警方，他日前在網路上認識1名女網友昕昕，對方傳來面容姣好、身材火辣、穿著低胸露乳溝的美女照，並談及援交事宜，他一時「凍未條」與對方談妥價碼後，相約晚間8時許見面。

陳男說，雙方談妥40分鐘1000元價格進行全套性服務，提供按摩浴、深情小親嘴及冰火兩重天等服務，但依約到康樂街超商前見面時，昕昕卻突然要他先購買1萬元遊戲點數支付保證金，藉此證明自己不是警察，還說性交易完成後，就會把保證金全數還給他。

當時，陳男心中有點猶豫，但對方立即以凶狠的語氣恫嚇趕快交付遊戲點數，否則會讓他很難看；陳男覺得不妥，趕緊打110請求警方協助。

2名警員指出，這是常見的網路援交詐騙手法，經常先要求提供聯絡方式，再要求被害人到超商買遊戲點數，理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」，待被害人上鉤後，再恐嚇被害人使其心生畏懼誤入陷阱，但即使如此火辣美女最終也不會出現，這才讓陳男從騙局中驚醒過來，除馬上封鎖昕昕的聯絡資訊，還感謝警方及時攔阻。