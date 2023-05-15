香港特區行政長官李家超15日出席「互換通」上線儀式並發表致詞指出，「互換通」北向交易正式上線，象徵大陸與香港金融市場融合的又一個重要里程碑，首次在金融衍生工具領域引進互聯互通安排。香港和境外投資者將可通過兩地基礎設施的互聯互通合作，參與內地銀行間金融衍生品市場。

根據澎湃新聞引述李家超表示，「互換通」將與債券通產生協同效應，讓境外投資者以方便和安全管道，參與在岸人民幣利率互換，對接投資者通過衍生品管理人民幣利率風險的需求，提升國家金融市場對外開放的深度和廣度，進一步釋放境外投資者投資大陸資本市場的潛力。

同時，新措施將為國際投資者提供更豐富的投資和風險管理工具，強化香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心和國際風險管理中心的地位。

李家超表示，展望未來，特區政府會善用香港在「一國兩制」下，背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，進一步促進兩地投資雙向流通，在國家全面深化改革、擴大高水準對外開放的新征程上，繼續推動人民幣國際化的進程，鞏固香港國際金融中心的地位。