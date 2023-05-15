女星蔡湘宜以拍「蠻牛」廣告爆紅，以一句洗腦台詞「你累了嗎」，讓她一炮而紅，而52歲蔡湘宜日前則在臉書分享結婚喜訊，她曬出與老公自拍照，曬恩愛寫下：「兩個人相處得來，才能一起過日子」。

蔡湘宜8日在臉書曬出倚靠在老公胸膛的自拍照，曬恩愛寫下：「沒什麼大事，就只是辦個戶口登記而已，兩個人相處得來，才能一起過日子」，透露已在7日登記結婚，蔡湘宜在52歲甜蜜升格當人妻，發文散發滿滿粉紅泡泡。

有網友敲碗等著喝喜酒，蔡湘宜表示：「沒有要宴客喔，就只是辦戶口」，而面對網友洗版的祝福，蔡湘宜還幽默說：「感謝各位美好的祝福，年過半百才結婚，要白頭到老的目標比較容易達成」。

其實，蔡湘宜曾因被診斷出嚴重的子宮肌腺症，積極治療多年、仍不斷惡化，最後只好切除子宮，她感嘆雖然此生無緣生下自己的孩子，但不後悔、不遺憾，如今蔡湘宜升格人妻，網友也紛紛留言，恭喜她進入人生下個階段。