有民眾在臉書社群「我是太平人」PO文和影片，文直指：行人地獄！！！拜託開車可以睜大眼睛嗎，這位媽媽行動不便你都不能禮讓一下嗎？而影片中1位婦人綠燈時拄拐杖正走在斑馬線上，1台休旅車未停等禮讓婦人過馬路，就左轉行駛通過該路口。此文也引發網友熱烈討論，太平警分局將主動查證並依法製單舉發。

網友炸鍋了 拐杖婦過街左轉休旅車未禮讓

此文一出，立即引發網友熱烈討論，紛留言：「檢舉他」、「轉彎還開這麼快，看來3歲女童的死並沒有喚醒這些人阿，如果婆婆再走快點悲劇就再一次上演。」、「開太快造成A柱死角」…

經轄區太平警分局查證，影片顯示時間為5月13日18時50分許，而地點則在太平區市民大道一段與溪洲西路口。太平警分局新平派出所所長徐文森表示，雖目前尚未接獲報案或檢舉，警方仍將據影片內容事實查證後，依道路交通管理處罰條例第44條第2項製單舉發，最高可處新台幣3600元整。

太平警方也持續呼籲汽、機車駕駛人行經路口應確實保持「停」、「讓」的習慣，尊重行人路權，行人也應當遵守相關法規，確保用路安全。