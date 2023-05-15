香港與大陸利率互換市場互聯互通合作機制「北向互換通」今日正式啟動，香港交易所行政總裁歐冠昇在啟動儀式上指出，互換通將推動更大範圍且可持續性的人民幣國際化進程，進一步提升人民幣在全球市場的地位。

綜合港媒報導，香港特首李家超致辭表示，互換通北向交易正式上線，是象徵兩地金融市場融合又一重要里程碑。互換通將與債券通產生協同效應，讓境外投資者以方便及安全管道，參與在岸人民幣利率互換，對接投資者透過衍生品管理人民幣利率風險需求。

李家超也說，新措施將為國際投資者，提供更豐富投資及風險管理工具，強化香港作為全球最大離岸人民幣業務中心及國際風險管理中心的地位。

香港金管局總裁余偉文表示，「北向互換通」的啟動，將為國際投資者進一步參與境內債券市場提供有利條件，對於提升人民幣債券在國際市場的認受度和投資者的信心具有特殊意義。

余偉文並稱，「北向互換通」也為香港的金融機構提供新的機遇，鞏固香港的國際風險管理中心地位及離岸人民幣樞紐角色。

中國人民銀行副行長潘功勝表示，人行將持續深化與香港的務實合作，堅定支持香港國際金融中心的建設，穩步推動中國金融市場的改革開放和高質量發展。

人行並稱，未來將根據市場發展情況，適時增加投資品種，調整交易和清算額度，優化交易清算安排，為境外投資者提供更加便利高效的風險管理工具。另外，兩地監管當局將結合各方面情況，在風險可控、對等互利的原則下，適時研究擴展至「南向互換通」。

「北向互換通」為國際投資者提供便捷及安全的管道，通過香港和大陸基礎設施機構的連接，交易大陸利率互換產品，方便持有大陸債券的國際投資者管理利率風險。

實施初期，投資者可透過北向互換通，在不改變自己常用的交易及結算習慣的前提下，交易及結算在岸人民幣利率互換產品。