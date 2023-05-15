柯文哲爆美對中真正態度 反問1句竟讓美當場沉默 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲日前訪美近一個月，回台後於本月8日正式登記參選總統，這是否代表柯已正式通過「美國面試」？柯近日接受專訪時，除了透露已經過關外，更爆料美國對中國真正且唯一的態度，就是威懾（deterrence）。

據《風傳媒》今（15）日報導，柯文哲表示這趟美國行，美方確實有問他對於大陸的態度，他認為美國國務卿布林肯所謂的「可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗就對抗」是最好的方式，並直言自己的口號會是「台灣自主，兩岸和平」，如此一來就可以避開統一、獨立等問題。

柯文哲提到，包括軍費要提高、全民國防等，美方提的很多事情他都認同，但雙方在「對大陸的基本戰略」上意見相左。

柯文哲指出，他認為不應該放棄「改變大陸」這個選項，但美方卻稱對中只有唯一的態度，就是要威懾，雖然他陸續提出各種選擇，如包容（contain）、抗衡（contend）等，但美方卻相當堅持，他因此反問這樣最後會變世界大戰，而美方對此並未多做回應。