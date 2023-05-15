國民黨本周徵召總統參選人，新北市長侯友宜或爭取納入徵召民調的鴻海創辦人郭台銘誰能出線尚未明朗，傳民進黨將民眾黨總統參選人柯文哲視為重要變數，研擬「郭柯合」、「侯郭配」及「藍白合」三劇本因應。對此，民進黨立委許智傑15日直言藍白不好配，困難度高，且選後組聯合內閣依法可循，選前刻意分配就有搓湯圓嫌疑。

許智傑上午赴立法院受訪指出，藍白真的不好配，主因是柯文哲、郭台銘、侯友宜3人都想當總統，「誰要退」這問題難度相當高，而藍白所謂的聯合內閣，時間點若在選後是依法可循，如果是選前就刻意分配，恐怕有搓湯圓的嫌疑，盼兩陣營要特別注意，司法單位也要非常注意其動態。

談及黨內是否特別關注「郭侯競合」、不排除「郭柯配」可能，許智傑說，知己知彼百戰百勝，除了自身要非常努力外，對手的任何動態也要密切注意，雖然他覺得「郭柯配」不太可能，但不能排除任何可能，還是要密切注意很多變化，要做最恰當的應變。

另，國民黨高雄市黨部主委羅世雄昨晚突在臉書宣布請辭，文中隱約透露與聯絡鴻海集團創辦人郭台銘和地方民代見面有關，外傳他是被「被請辭」。許智傑認為，這就是「對賭」，每個人都有心理所屬，而羅世雄就是賭郭台銘，但黨中央可能是偏向侯友宜，兩方系統不合，會請辭是在所難免，也希望國民黨胸襟要闊，逼退不太恰當。