教育部國教署推動「學前特殊教育服務據點」，111學年補助13個縣市政府開辦28處學前特教服務據點，每周固定至少服務2天（16小時），提供幼兒及家長在地學前特教資源申請、鑑定安置輔導、優先入園或轉介機構等相關資訊諮詢管道。

教育部國教署自109學年度起推動「學前特殊教育服務據點」，支持地方政府設立專門場域聘請專業人員及學前特教教師，提供有需求家庭適切的親職觀念，以及教養特殊教育需求幼兒的建議，同時也作為家長育兒的抒發及解惑管道，讓特教幼兒家庭獲得最貼心的關懷。

教育部國教署表示，111學年補助13個縣市政府開辦28處學前特教服務據點，分布全國北、中、南、東。這些據點結合社政、衛政早療系統以及社區教保資源中心的資源與空間，每周固定至少服務2天（16小時），提供幼兒及家長在地學前特教相關資訊諮詢管道。

同時，特教據點也提供家長預約專業諮詢服務，由學前特教老師及專業人員協助擬定特殊需求幼兒個別化家庭計畫及特教方針，實際增進特教家庭親職教養功能，減輕家長育兒壓力。

除了在固定場域提供特教服務，各縣市特教據點近年來也發展出多元化的服務方式，如線上講座及諮詢等，家長可透過視訊及通訊軟體及時獲得教養建議；另外在交通不便地區，特教據點教師及專業人員不畏辛勞到個案家中或方便的場所進行服務，增加有需求家庭接受特教服務的機會與便利性。

教育部國教署表示，各特教據點會持續舉辦學前特教宣導及講座等活動，增進家長特教知能，讓有特殊教育需求的幼兒及其家庭都獲得更完善的支持。