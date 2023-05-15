據美國之音引述路透報導，美國國務卿布林肯、歐盟委員會副主席瑪格麗特·韋斯特格（Margrethe Vestager）和其他高級官員將於5月30至31日在瑞典的呂勒奧舉行歐盟-美國貿易和技術委員會第四屆會議。美國和歐盟一份聲明的草稿顯示，雙方將在這次會議上承諾在應對中國非市場行為關切上採取聯合行動，協調相互間對半導體和其他產品的出口管制。

這份聲明的草稿說，雙方將處理非市場行為和經濟脅迫，並力爭召開定期會談，商討阻止歐美公司支持戰略對手技術的外向投資。雙方還將協調它們對敏感產品的出口管制，包括可用於軍事的產品。聲明在強調中國醫療儀器領域時說，跨大西洋夥伴在針對非市場政策和行為構成的威脅上「探討可能的行動」。

報導說，整個聲明只提到中國2次，仍有可能在會議召開前做出改動。

布魯塞爾表示，歐盟將中國視為一些領域的合作夥伴、一個經濟競爭者和戰略對手。歐盟計畫重新調整其中國政策，認為與對中國更加強硬的美國進行協調是重要的。

美國和歐盟還將力爭協調努力，抗衡外國操控訊息，包括中國誇大俄羅斯有關烏克蘭戰爭的虛假信息的敘述。

雙方還表示，他們將致力於與七國集團合作，協調行動，對抗經濟脅迫行為，例如歐盟所說的中國對歐盟成員國立陶宛所施行的貿易限制。

另據位於新德里的英語頻道世界一體新聞台（World Is One NewsWION）報導，自從中共領導人習近平2022年2月宣佈與俄羅斯總統普丁的「無上限」友誼後，歐盟一直謀求打破對北京的依賴。

同時，歐盟為了擴大在印太地區的影響力，向這一地區的約20個國家提出建立更緊密政治及投資關係。在歐盟和印太地區外長參加的一個論壇上，幾位發言者贊揚歐盟的「全球門戶」（Global Gateway）投資計畫。這是歐盟針對中國龐大的基礎設施建設的「一帶一路」戰略提出的對應戰略。

彭博社報導說，這次歐盟--印太外長論壇本身就是對中國的一個冷落，因為北京沒有受到邀請。

報導稱，在幾十年來視中國為一個主要的商業機會之後，歐盟在謀求增加在這一地區的影響，減少對全球第二大經濟體的進口依賴，包括對歐盟向綠色經濟過渡極為關鍵的原材料。

在新冠病毒疫情期間，歐洲國家和公司不得不向中國謀求獲得口罩和其他設備的情況，表明了歐盟對中國的過度依賴。