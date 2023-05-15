豐興開盤後，廢鋼每公噸收購牌價維持10,900元，鋼筋每公噸牌價維持19,400元，型鋼每公噸牌價維持26,800元。
豐興表示，近一周來，日本廢鋼原料價格每公噸小跌5美元，由每公噸370美元跌到365美元，美國貨櫃廢鋼原料價格平盤，每公噸維持365美元，至於澳洲鐵礦砂方面，則逆勢小漲0.4美元，由102.15美元，漲到102.55美元。
近一週來，由於國際廢鋼原料行情變化不大，豐興（2015）15日開出的本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品都維持平盤。
豐興開盤後，廢鋼每公噸收購牌價維持10,900元，鋼筋每公噸牌價維持19,400元，型鋼每公噸牌價維持26,800元。
豐興表示，近一周來，日本廢鋼原料價格每公噸小跌5美元，由每公噸370美元跌到365美元，美國貨櫃廢鋼原料價格平盤，每公噸維持365美元，至於澳洲鐵礦砂方面，則逆勢小漲0.4美元，由102.15美元，漲到102.55美元。
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