人民幣中間價15日報6.9654元，貶173點，為2023年3月10日以來最低，離岸價（CNH）一度跌破6.97元。10：07在岸價報6.9594元，貶逾100點，離岸價報6.9676元。

管濤表示，參考歷史經驗，全年人民幣匯率走勢有可能是三種情形。第一，基準情形下，大陸如預期完成「三穩」（穩增長、穩就業、穩物價）工作，經濟增長達到5％左右的預設目標，人民幣匯率將是寬幅震蕩、略偏強勢的行情。他說，大概可以類比2021年，中國經濟反彈，人民幣對美元繼續升值，但升值幅度只有2％多一點。

第二，樂觀情形下，即經濟增速遠高於5％，特別是就業和物價穩定的目標明顯改善，人民幣匯率可能出現趨勢性反彈。他說，大概類比2020年下半年的情形，世界經濟往下，中國經濟往上，中國一枝獨秀。

第三，悲觀情形下，即「三穩」工作不如預期，人民幣匯率有可能繼續承壓。但管濤認為，這種情形出現的可能性較小，除非遇到超預期事件，類似2022年疫情多點散發、俄烏衝突等。

管濤指出，雖然人民幣匯率的走勢根本上取決於中國經濟基本面，但仍不可忽略美國聯準會緊縮政策帶來的影響，這是一個研判今年人民幣匯率走勢的重要邏輯線。

他認為，2023年，如果美國銀行業動蕩進一步發展蔓延，不排除聯準會激進緊縮會引發美國經濟硬著陸，即刺破資產泡沫，引發經濟衰退。這種情況下，中國難以獨善其身，人民幣匯率會重新承壓。