台灣2002年加入WTO會員，同時廢止菸酒專賣制度，改課菸酒稅與關稅，使得酒類進口量上升。近10年來除2023年受到3月1日開始實施酒後違規駕車加重處罰罰鍰政策影響，我國酒類總需求量（國產量＋進口量—出口量）降至685百萬公升，以及2021年因疫情重創餐飲市場連帶抑制酒類消費需求，降為691百萬公升外，其他年度均維持在706至755百萬公升之間，相當於282至302座國際標準游泳池（50m*25m*2m，以2500m3計）蓄水量。

酒類進口量在我國加入WTO會員開放後百家爭鳴，吸引國內消費者嘗鮮，加以進口酒積極推展，逐漸從超市、量販店、專賣店等日間通路打入夜店、酒吧等夜間市場，且隨國人所得水準提高，對高價酒類接受度提升，進口酒已逐步成為我國飲酒文化之重要核心，進口量由2002年190百萬公升大幅增加至2022年326百萬公升，平均年增5.6％，壓縮以供國人消費為主的國產酒市場，同期間由537百萬公升減少至392百萬公升，平均年減3.1％，而出口量亦由13百萬公升降至11百萬公升。觀察我國酒類消費市場的市占變化，2022年國產酒占國內市場53.9％，與2002年73.4％比較，下降19.5個百分點。

2022年國內酒類總需求706百萬公升，年增2.2％，其中進口酒326百萬公升，年增8.0％，貢獻3.5個百分點，而國產酒392百萬公升，則年減3.1％。進口酒中以啤酒進口247百萬公升，占75.8％為大宗，年增9.3％，近10年平均成長5.6％高於國產啤酒之年減3.2％，以來自中國大陸（已連續4年為主要進口來源）占逾5成最多，荷蘭占比25.3％居第二；葡萄酒進口24百萬公升，年增4.6％，以法國為主要進口來源（占2成7）；威士忌進口23百萬公升，年增1.4％，以英國逾9成為主要進口來源國。

若從進口值觀察，2022年酒類進口值377億元，年增7.4％，其中以威士忌進口值168億元（占44.5％）居首位，年增8.5％，對進口值成長貢獻3.8個百分點，逾9成進口來自英國；葡萄酒進口值83億元（占22.0％）居次，年增12.0％，貢獻2.5個百分點，以法國逾5成為主要進口來源國；啤酒進口值68億元（占18.1％）位居第三，年增7.7％，貢獻1.4個百分點，以中國大陸、荷蘭分別占41.7％及31.1％為主要進口來源。