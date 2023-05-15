麥卡洛的IG限動。（翻攝自網路／麥卡洛IG）

台新夢想家14日戰勝高雄17直播鋼鐵人，夢想家洋將麥卡洛（Chris McCullough）爭搶籃板球時以手肘打傷鋼鐵人林書豪，導致林書豪腦震盪送醫，激起部分球迷的怒火。麥卡洛的IG遭到許多留言攻擊，他第一時間透過球團澄清不是故意的，後來還以IG限時動態反擊：「你們有些人很無知。」仍稱呼林書豪是他的兄弟。

麥卡洛在限動貼出他與林書豪在NBA籃網時期的合照，林書豪2016-17球季加盟籃網，隔年開幕戰就受傷報銷，2018年球季中被賣到老鷹釋出。麥卡洛是籃網2015年選秀第29順位，他在2017年2月被賣去巫師，跟林書豪同隊的時間非常短，但好歹也算是隊友。

「我想你們有些人忘了我們兩個曾是隊友，我們一起走過這段艱辛的籃球路程。這充滿著競爭，我們在球場上作戰，在場外我們是朋友。我絕不會蓄意傷害其他球員，但是展現出來的是你們有些球迷很無知。林書豪現在仍是我的兄弟。」

鋼鐵人僅存晉級季後賽的機會是「贏夢想家6分以上」，但是林書豪第2節開打36秒即傷退，失去主力的鋼鐵人最後輸3分，確定無緣季後賽。忿忿不平的球迷在麥卡洛的IG以中英文輪番攻擊，斥他是「格鬥家」「打球很髒」「台灣不歡迎你」，夢想家的IG也遭到波及。