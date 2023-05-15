全國最大里，高雄市左營區福山里的左營福山社區發展協會與慈福宮共同主辦的「112年第2屆模範母親表揚大會」，14日下午在福山特色公園熱絡舉行頒獎儀式，依家庭情況分為軍公教型、家庭型、力爭上游型、慈愛媽媽型、新住民媽媽等五大類，共32位模範媽媽，高雄市議員陳玫娟、李雅芬、白喬茵等多位媽媽民代也到場共襄盛舉，場面非常溫馨隆重。

市議員陳玫娟（右3）頒贈當選證書予軍公教型獲獎媽媽們。(福山社區發展協會提供)

福山里慈福宮、左營福山社區發展協會主辦的福山里第二屆模範母親表揚，邀請豐收教會蔡宗勳牧師、福山國小王國村校長、福山國中姜正明校長、文府國小李美金校長、文府國中林季玲校長、新莊高中陳良傑校長、德和長老教會力宗暐牧師等擔任評審委員。

審核結果，軍公教型：柯蔣阿奈、林美琪、謝美華、柯慧娟、黃素娥、荊阮鷺江、孫淑美。家庭型：吳淑苓、石春凰、林月耐、歐明美、許楊寶珠、邱彩琴、陳映青、莊鐘玉燕、黃凌金治、劉李麗雲。力爭上游型：江宥珊、賴黃秀妹、潘林寶珠、游燕鳳、簡菊香、張美雲、洪歐春玉、陳雅婷。慈愛媽媽型：涂華玲、林昭伶、郭懿真、張秀珠、江麗玲、馮月英。新住民媽媽：文黎。

14日下午在福山特色公園舉行溫馨且盛大的頒獎儀式，左營區長胡俊雄、市議員陳玫娟、白喬茵、陳麗珍、李眉蓁、李雅芬及立委劉世芳服務處主任黃偵琳、陳善慧及李雅慧服務處派代表等，到場祝賀與祝福大家母親節快樂，家庭幸福美滿。

現年75歲的簡菊香（中）接受里長葉德龍（左）、福山國小校長王國村頒贈當選證書。(福山社區發展協會提供)

天下的媽媽都是一樣的，平凡的母愛就是世界上最偉大的愛。不畏逆境，勇往直前現年75歲的簡菊香，24歲結婚後10年，深深遺憾所遇非良人，因此選擇離異。一夕間兩個女兒身邊沒父親， 頓時自己也成了單親媽媽，堅強承擔起照顧整個家庭的責任，獨自撫養兩個女兒，竭盡所能的拼命賺錢，為的是要讓她們受到良好教育，彌補殘缺父愛缺陷。

今年軍公教型當選媽媽中，82歲柯蔣阿奈、60歲柯慧娟母女同台領獎，成為大會的亮點之一。當選力爭上游媽媽的陳雅婷，110年疫情期間，在家照顧兩名兒女線上課程，自己也進行碩士課程，那年9月一場檢查意外發現罹癌， 這意外沒有讓她放棄，依然面對手術、上課、照顧孩子與接送上下學，化療期間完成碩士論文撰寫，因抗癌藥物副作用導致腫瘤破裂，在口試後又進醫院，但依舊在家庭學校之間做努力，為了想回理教職，手術完立即報考博士班，雖然順利錄取，但依舊在抗癌路上。

當選力爭上游媽媽的陳雅婷（右2）與先生及女兒、兒子及里長葉德龍合影。(福山社區發展協會提供)

福山里里長葉德龍表示，福山里幅員廣闊，里民逾4萬5千人，去年福山里辦首屆模範母親表揚，獲得各界的好評，給予長年含辛茹苦，任勞任怨的母親有一個美美、莊嚴的場合接受大家肯定和祝福，因此今年溫馨的五月、感恩的月仍繼續舉辦，期望藉由表揚大會讓社區媽媽們感受到寵愛和尊重。