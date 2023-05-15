0050在今年6月即將成立滿20週年，開創2003年以來ETF市場從零到有，台股ETF從1檔到48檔的發展歷程，奠定國人主場投資基礎，據證交所3月ETF定期定額交易戶數統計，0050除定期定額交易戶數即將突破20萬，更已連續31個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的，且證交所4月定期定額20大熱門個股從台積電(2330)、玉山金(2884)、中鋼(2002)，到中華電(2412)、台達電(2308)全數都是0050成分股，帶動投資人從存個股走向存ETF，透過分散風險方式投資。

台灣龍頭企業競爭力優異，第一大權值股台積電在過去20年（2003/3/31-2023/3/31），市值自8400億成長至13.8兆，第二大權值股鴻海2200億成長至1.4兆，整體上市前50大企業市值自5.9兆翻升至33.6兆，創造0050成立以來至2023年4月28日，含息報酬率506.9%，換算年化報酬率約為9%的投資成果。若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍。元大投信提醒，投資人應留意歷史績效不代表未來績效，個人投資成果會因進場持有時間不同，而與0050長期表現有所差異。

長抱0050在跟隨台股成長喜悅的同時，也能享受到股息回報。台灣企業樂於與股東分享股民分享獲利，2022年上市企業股利發放率達67%。反映台股企業股息水準提升，0050於2005年首次配息，當年度配息每股1.85元，至2022年度全年配息每股4.4元，股息同樣具有成長性，若是發行價36.98元就買進且繼續持有的投資人，2022年度的配息率將成長至11.9%，超過台股大盤長期平均配息率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。