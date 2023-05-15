據《人民日報》從中國南水北調集團公司了解，截至目前，南水北調東、中線一期工程累計向北方調水超過620億立方公尺，已惠及沿線42座大中城市280多個縣市區，直接受益人口超過1.5億人。此外，中線一期工程已累計向雄安新區城市生活和工業供水逾1億立方公尺，為推進雄安新區建設提供了堅實的水安全保障。

大陸南水北調工程改變了沿線城鄉供水格局。2021至2022年度，中線一期工程調水再創歷史新高、超過92億立方公尺。而東線一期工程也累計向山東調水超60億立方公尺，讓「南水」已占北京城區供水的75％，占天津城區供水的99％，覆蓋河南11個省轄市，河北省1300多萬農村人口喝上優質南水。

此外，南水北調工程持續加大生態補水力度，助力華北地區地下水超採綜合治理和河湖生態環境復甦，目前累計實施生態補水近100億立方公尺。京津冀地區從根本上扭轉了地下水水位逐年下降的趨勢，地下水水位實現總體回升。

中國南水北調集團也強調，將堅定不移推進南水北調後續工程高品質發展。目前，引江補漢工程建設總體進展順利，下半年引江補漢工程即將迎來全面施工階段。

而中線工程的沿線調蓄工程前期工作將依法合規積極推進。東線一期效能提升和東線二期工程規劃建設等重大問題研究深入開展。此外，南水北調集團全力推動西線工程前期工作，深度參與西線工程重大專題研究和多方案比選論證等工作，夯實西線工程研究基礎。